ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز – بغداد/ اربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مقارنة بيوم أمس.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 141300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، في حين كانت أسعار الصرف قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 141200 دينار .

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 142250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجّل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 ديناراً مقابل كل 100 دولار.