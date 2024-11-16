G7: روسيا العقبة الوحيدة أمام السلام

شفق نيوز/ جدد زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى، يوم السبت، تعهدهم بمواصلة فرض تدابير باهظة التكلفة على بسبب حربها على أوكرانيا، عبر فرض عقوبات وضوابط تصدير وغيرها من التدابير، وتعهدوا بدعم كييف مهما تطلب الأمر.

وجاء في بيان مشترك، لدول المجموعة: "تظل روسيا العقبة الوحيدة أمام السلام العادل والدائم"، مردفاً: "ندعم كييف مع اقتراب اليوم الألف من حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا".

وبحسب البيان، أكد أعضاء مجموعة السبع التزامهم بـ"فرض تكاليف باهظة على روسيا من خلال العقوبات وضوابط التصدير وغيرها من التدابير الفعالة. نحن نقف متحدين مع".

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في عام 2024، التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وفي وقت سابق وللمرة الأولى منذ أكثر من عامين، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز اتصالاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حثه فيه على إظهار استعداده للتفاوض مع أوكرانيا لإقامة سلام عادل ودائم.