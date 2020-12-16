سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-16T08:52:04+0000
7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي رجلين من الشهباء وثلاث رجال من قامشلو والحسكة وعامودا وامرأتين من قامشلو والشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٤٨ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٤ ذكور و ٢٤ إناث

وتوزعت حالات الإصابة في كل من مدينة الحسكة (٤) حالات، قامشلو (٣)، ديرك (٧)، رميلان (١)، كركي لكي (١)، تربه سبيه (١)، الرقة (٦)، الطبقة (٦) منبج (٤)، كوباني (٢).

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٥٨١ حالة منها ٢٤١ حالة وفاة و ١٠٨٧ حالة شفاء.

related

حالة وفاة و ٤٦ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرقي سوريا

Date: 2020-12-10 08:14:55
حالة وفاة و ٤٦ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرقي سوريا

اربع دول خليجية مجتمعة تسجل إصابات ووفيات بكورونا أقل من العراق

Date: 2020-08-21 13:52:04
اربع دول خليجية مجتمعة تسجل إصابات ووفيات بكورونا أقل من العراق

المانيا تسجل 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-04-06 08:17:42
المانيا تسجل 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات إلى 248 وتعميم هام من الصحة

Date: 2020-03-25 09:38:56
ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات إلى 248 وتعميم هام من الصحة

الوفيات والاصابات بكورونا تعود لكوريا الجنوبية بعد تخفيف الاجراءات

Date: 2020-05-12 07:52:42
الوفيات والاصابات بكورونا تعود لكوريا الجنوبية بعد تخفيف الاجراءات

ارتفاع الاصابات بكورونا في لبنان وتسجيل حالتين جديدتين في الامارات

Date: 2020-02-22 13:27:02
ارتفاع الاصابات بكورونا في لبنان وتسجيل حالتين جديدتين في الامارات

الكويت والبحرين تعلنان تسجيل اربع اصابات بكورونا

Date: 2020-02-24 08:16:02
الكويت والبحرين تعلنان تسجيل اربع اصابات بكورونا

اصابات كورنا تتجاوز 25 مليونا في العالم

Date: 2020-08-30 05:42:10
اصابات كورنا تتجاوز 25 مليونا في العالم