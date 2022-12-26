6 قتلى من "قسد" بهجوم مسلح لـ (داعش) على مجمع أمني في الرقة و"مظلوم" يدعو لـ"عدم التساهل"

شفق نيوز / قتل ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بينهم (3) عناصر لقوات الأمن الداخلي "الأسايش" بالإضافة إلى مقتل عنصرين من تنظيم (داعش)، في هجوم مباغت نفذه الأخير، اليوم الاثنين، على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة، فيما دعا قائد قوات "قسد" الى عدم التساهل مع هذه الهجمات.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل الحادثة وعدد القتلى من الطرفين، فيما قال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في تصريحات نقلها موقع الحرة الأمريكي، "نتابع عن كثب تحركات الخلايا الإرهابية لداعش في الرقة". استهدفت خلاياه صباح اليوم (الاثنين) مباني أمنية وعسكرية في المدينة، ما أسفر عن مقتل 6 مقاتلين وجرح آخرين.

وأضاف أن "المعلومات الواردة من الرقة تفيد بتحضيرات خطيرة من قبل خلايا داعش. علينا ألا نتساهل معها".

وأفاد المرصد أن القوى الأمنية التابعة لـ"قسد" أحبطت عملية هجوم نفذته خلايا تنظيم (داعش)، وذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بالقرب من المربع الأمني في حي الانتفاضة، والذي يضم مقرات لقوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الإرهاب وسجن استخبارات عسكرية، حيث يأوي نحو 200 عنصر من تنظيم (داعش).

وجاء ذلك، بعد هجوم مباغت نفذته خلايا التنظيم بالقرب من السجن العسكري، لتحرير عناصره.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 199 عملية قامت بها مجموعات مسلحة وخلايا التنظيم ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2022، وبلغت حصيلة القتلى جراء العمليات 148.