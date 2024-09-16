اضراب 34 سجينة إيرانية عن الطعام في في ذكرى مقتل مهسا

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ العام 2021 في طهران، أن 34 سجينة أضربن عن الطعام في سجن إيوين (الأحد)، في ذكرى مرور عامين على اندلاع الاحتجاجات في إيران.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه في "يوم الـ من15 سبتمبر/ ايلول 2024، أضربت 34 سجينة سياسية في سجن إيوين عن الطعام إحياء للذكرى الثانية لحركة "امرأة، حياة، حرية" ومقتل مهسا أميني".

وكان مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة، قد أثار احتجاجات في أنحاء البلاد".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عملية على مستوى البلاد لإجبار النساء على ارتداء الحجاب الذي بات إلزاميا بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.

وقد تم توقيف نساء واقتيادهن إلى مراكز الشرطة من قبل ما يعرف بشرطة الأخلاق.

ووقتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الأمن "اغتصبت وعذبت واعتدت جنسيا على المعتقلات" خلال الحملة الأمنية التي هدفت لقمع الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد عامي 2022 و2023.