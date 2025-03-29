3 فقط يوم غد.. عيد الفطر يوم الإثنين بأغلب الدول

شفق نيوز/ أعلنت دول عدة أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال فيها، وذلك بعد إعلان السعودية أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت سلطنة عمان، السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويوم غد الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين الموافق 31 من مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سوريا أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق أن "غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد".

كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن غدا، الأحد، المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

وبحسب ما أوضح مركز الفلك الدولي عبر حسابه على موقع إكس فقد غربت الشمس في ماليزيا وبروناي، وعيد الفطر سيكون في الدولتين يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيهما، فيما يمكن رؤية الهلال بالدولتين بالعين المجردة يوم الأحد.

كما ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت أستراليا والهند وإندونيسيا وبنغلاديش أيضا أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتعد أستراليا أول دولة تعلن أن عيد الفطر يوم الاثنين بناء على عدم توفر شروط الرؤيا فيها.

العيد الأحد في هذه الدول

وقد أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة أن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة.

كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر، بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.