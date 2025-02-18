280 ألف لاجئ يعودون إلى سوريا.. والأمم المتحدة تدعو لأمر عاجل

شفق نيوز/ صرّح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بأن 280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح داخلي عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام.

وأكد غراندي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن الجهود المبذولة لمساعدة سوريا على التعافي يجب أن تكون "أكثر جرأة وسرعة"، محذرًا من أن التأخير قد يدفع الناس إلى مغادرة البلاد مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذا الأمر "بات عاجلاً الآن".

يُذكر أن غراندي دعا في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال زيارته إلى دمشق، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرًا أنها تشكل عائقًا رئيسيًا أمام عودة اللاجئين.

وفي أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من عشرين ألف لاجئ سوري من الأردن منذ سقوط النظام السابق.