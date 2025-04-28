2.72 تريليون دولار.. الإنفاق العسكري العالمي نحو أعلى زيادة منذ الحرب الباردة

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بعام 2023، مسجلاً أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التصاعد الجيوسياسي دفع إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو ملحوظ خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال المعهد: "رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024". وأضاف: "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً على حساب مجالات الميزانية الأخرى، قد تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".

وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17%، ليتجاوز الإنفاق الأوروبي المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.

وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38% عن عام 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015، ما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

في المقابل، نما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، ما يعادل 43% من الإنفاق الروسي، ويشكل 34% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. وأكد المعهد أن "العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024"، مشيراً إلى أن "أوكرانيا تخصص حالياً جميع إيراداتها الضريبية لجيشها، مما يجعل من الصعب عليها الاستمرار في زيادة الإنفاق العسكري في ظل هذا الحيز المالي الضيق".

كما ارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7% ليصل إلى 997 مليار دولار، ما يمثل 66% من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37% من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.