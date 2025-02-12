2.46 تريليون دولار عام 2024.. الإنفاق العسكري العالمي في ارتفاع

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في لندن، يوم الأربعاء، عن ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي بـ7.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 2.46 تريليون دولار.

وذكر التقرير أن "نمو الإنفاق العسكري العالمي من حيث القيمة الحقيقية بلغ 6.5% عام 2023، وارتفع إلى 7.4% عام 2024".

وأشار إلى أن نسبة هذه النفقات إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفعت العام الماضي إلى 1.94%، بعد أن سُجلت بمتوسط 1.59% في العام 2022، و1.80% في العام 2023.

وأفاد التقرير بأن إجمالي الإنفاق العسكري لروسيا ارتفع بـ41.9% ليصل إلى 145.9 مليار دولار عام 2024.

ولفت إلى أن ميزانيات الدفاع الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، زادت بـ11.7% العام الماضي لتبلغ 457 مليار دولار.

وجاء في التقرير أن الإنفاق العسكري للصين زاد بـ7% عام 2024 ليصل إلى 235 مليار دولار.

يشار إلى أن التقرير الذي يتضمن التقييم السنوي للقدرات العسكرية العالمية واقتصاديات الدفاع، نُشر في وقت يدعو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلفاءه الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم على الدفاع، مقترحا أن تنفق دول حلف الشمال الأطلسي "ناتو" 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.