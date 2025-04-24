185 هزة ارتدادية تضرب اسطنبول وعشرات الاصابات

شفق نيوز/ شهدت مدينة إسطنبول التركية سلسلة من الهزات الارتدادية، اليوم الخميس، عقب زلزال عنيف ضرب بحر مرمرة، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، قبالة السواحل المقابلة لأكبر المدن التركية.

وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية إن "185 هزة ارتدادية سُجلت عقب الزلزال، بلغت قوة إحداها 4.1 درجة".

وفي أحدث حصيلة رسمية، أعلن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، عبر منصة "إكس"، أن "236 شخصاً أصيبوا جراء الزلزال، بينهم 173 شخصاً في إسطنبول"، مشيراً إلى أن "15 منهم تلقوا العلاج في المستشفى".

من جانبه، أوضح مكتب رئيس بلدية إسطنبول أن "151 من المصابين سقطوا بعد قفزهم من المباني بذعر أثناء الزلزال"، مؤكداً أن "أياً منهم لا يعاني من حالة حرجة".

في السياق، عاد إلى الواجهة اسم راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، إذ نشر تحذيراً عبر منصة "إكس"، دعا فيه إلى الحذر من هزات ارتدادية قد تكون قوية.

ويعيد الزلزال الجديد إلى الأذهان الكوارث الزلزالية الكبرى التي شهدتها تركيا في العقود الأخيرة، لاسيما زلزال فبراير 2023 الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وأودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، وخلّف أكثر من 107 آلاف مصاب في جنوب البلاد وشمال سوريا، فضلاً عن دمار واسع وتشريد مئات الآلاف لا يزال الكثير منهم يعيشون في مساكن مؤقتة حتى اليوم.

كما أحيا زلزال بحر مرمرة ذكرى زلزال عام 1999 القريب من إسطنبول، والذي أودى بحياة نحو 17 ألف شخص.