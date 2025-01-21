10 قتلى و32 جريحاً إثر حريق بمنتجع للتزلج في تركيا

شفق نيوز/ أفادت مصادر تركية، يوم الثلاثاء، بإن حريقاً اندلع في فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا.

وقالت المصادر لوسائل إعلام تركية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحريق أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، وإصابة 32 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى".

بدوره، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن "الحريق اندلع ليلا في مطعم فندق في منتجع كارتال كايا في محافظ بولو".

كما قال محافظ ولاية بولو عبدالعزيز آيدن لوكالة "الأناضول" الحكومية، إن "اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد القفز من المبنى في حالة ذعر"، مبيناً أن "الفندق كان يستضيف 234 نزيلاً".

من جانبه، أشار مكتب آيدن، إلى إرسال 30 شاحنة إطفاء و28 سيارة إسعاف إلى الموقع".