"آيكوم" اليابانية: لاسلكيات لبنان ليست من انتاجانا

شفق نيوز/ رجحت شركة "آيكوم" اليابانية، أن لا تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجاتها.

وقالت آيكوم في بيان: "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت ملصقات مكتوب عليها "آيكوم" و "صنع في اليابان" قد ظهرت في صور لأجهزة (الوكي-توكي) التي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية والتي انفجرت يوم الأربعاء.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الانفجارات التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بلبنان.

وقال تورك إن: "الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء من المدنيين أو أعضاء الجماعات المسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي".

يذكر أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين انفجرت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، ما أسفر عن سقوط 37 قتيلا وآلاف الجرحى.