"إيران إير" تمنع ركابها من حمل أجهزة "البيجر"

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية "Iran Air"، السبت، منع ركابها المتوجهين إلى لبنان أو العائدين منها إلى طهران من حمل أجهزة الاستدعاء () والأجهزة اللاسلكية.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الإيرانية في بيان لها، "إنه على ركاب رحلات طيران للخطوط الجوية الإيرانية على الطريق من طهران إلى وبالعكس الامتناع عن حمل أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية أثناء الرحلة".

وأضاف البيان أن "مدير الطيران المدني في لبنان طلب من شركات الطيران العاملة على الطريق إلى بيروت إبلاغ ركابها بمنع حمل أجهزة النداء والأجهزة اللاسلكية".

وأشار إلى أن "هذا الحظر ينطبق أيضًا على البضائع والأمتعة وحقائب اليد التي تمر عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وشهد لبنان الأسبوع الماضي، عمليات انفجار لآلاف أجهزة النداء "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لجماعة حزب الله ما أوقع نحو 37 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف شخص أصيبوا بجروح من بينهم السفير الإيراني مجتبى أماني.