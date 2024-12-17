إيران تؤكد عودة سفارتها في سوريا "متى ما توفرت الشروط  اللازمة"

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"، إن إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا مدرج على جدول أعمال الوزارة وسيتم تنفيذ هذا الإجراء متى ما توفرت الشروط اللازمة، حسب وصفه.

وأضاف بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "ستعقد هذا الأسبوع قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) في جمهورية مصر، بحضور رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان".

ولفت إلى أن "إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا مدرج على جدول أعمالنا، ومتى ما توفرت الشروط اللازمة سيتم تنفيذ هذا الإجراء".

وقال إن "تواجدنا في سوريا كان حضورا أساسيا ومبدئيا وخروجنا سيكون بطريقة مسؤولة ولم نسعى إلى فتح هذا البلد أو السعي إلى الهيمنة، أو إحياء الإمبراطوريات الماضية من خلال تواجدنا في سوريا وما كان مهمًا بالنسبة لنا في سوريا هو المساعدة في ضمان أمن شعب هذا البلد ضد التطرف العنيف والإرهاب".

وتابع قائلا: "لقد جئنا إلى هذا البلد في إطار هذا الهدف وعلى هذا الأساس وبناء على دعوة الحكومة السورية القائمة والشرعية".

وأضاف أن "تواجدنا في سوريا كان استشارياً ولم ندعم أو ندافع أبداً عن أي شخص أو جماعة أو حزب معين في هذا البلد وما كان مهمًا بالنسبة لنا في سوريا هو المساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي سوريا كدولة مهمة في المنطقة لأننا نعتقد بأن الأمن والاستقرار في كل دولة في المنطقة سيضمن الأمن والاستقرار في غرب آسيا".