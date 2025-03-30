إيران تهدد بنهج هجومي وقوة مضاعفة ضد "الأعداء"

شفق نيوز/ هدد الجيش الإيراني، يوم الأحد، باستخدام ما وصفه بـ"نهج هجومي وقوة مضاعفة" في التعامل مع من يعتبرهم أعداء لطهران.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان لها، جميع "الأعداء الذين أخطأوا في حساباتهم"، من أن أي تهديد أو عدوان، أو إثارة للحرب، أو انتهاك لوحدة أراضي إيران، سيتم الرد عليه بـ"قوة مضاعفة ونهج هجومي".

وأوضحت الهيئة، أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن أرضها ومبادئها بكل قوة"، مردفة بالقول: "بلغت مرحلة من الردع الدفاعي والعسكري الفعال والمستدام، مما يجعلنا مستعدين للرد بقوة على أي تهديد أو اعتداء"، وسنعمل على رصد تحركات ومؤامرات الأعداء".