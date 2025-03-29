إيران تنقل 43 سجيناً من العراق لقضاء محكومياتهم في بلادهم

شفق نيوز/ أعلن معاون وزير العدل الإيراني لشؤون حقوق الإنسان والعلاقات الدولية عسكر جلاليان، يوم السبت، عن نقل 43 مواطناً إيرانياً كانوا محتجزين في سجون العراق إلى البلاد لقضاء ما تبقى من محكومياتهم.

وبحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الرسمية، اليوم، أوضح جلاليان، أن عملية النقل تمت في إطار اتفاقية تبادل السجناء بين إيران والعراق، حيث تم ترحيل 20 سجيناً إيرانياً من سجون إقليم كوردستان العراق، من بينهم 16 رجلاً و4 نساء.

وأضاف رئيس لجنة نقل المحكومين بوزارة العدل أن 23 سجيناً إيرانياً آخرين تم نقلهم أيضاً من سجون محافظة السليمانية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار جلاليان إلى أنه خلال الشهر الماضي، تم نقل 180 سجيناً إيرانياً من عدة دول أخرى إلى البلاد بموجب اتفاقيات تبادل المحكومين.

وشهر شباط الماضي، كشف السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، عن نقل 130 محكوما إيرانيا لبلده، قبل إنهاء مدة محكوميتهم، وذلك وفق اتفاق مبرم مع العراق، على أن يكملو مدة محكوميتهم في إيران، ضمن المرحلة الثامنة من الاتفاق بين البلدين.

ويعود الاتفاق بين العراق وإيران، لتبادل المحكومين إلى العام 2014، حيث وقع في زمن حكومة نوري المالكي، ونص على أن يتم تبادل المحكومين بين البلدين.