إيران تفتح باب التسجيل لإرسال قوات إلى لبنان

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إيراني، يوم السبت، أنه سيجري فتح باب التسجيل لإرسال قوات إلى لبنان خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس لجنة "دعم الثورة الإسلامية في فلسطين" بالرئاسة الإيرانية محمد حسن أختري، في تصريح لموقع "دیده ‌بان إیران" إنه "من خلال التسجيل العلني، سيمنح المسؤولون بالتأكيد الإذن بنشر القوات في لبنان ومرتفعات الجولان".

وأضاف"يمكننا أن نرسل قوات إلى لبنان لمحاربة إسرائيل، تماما كما فعلنا في عام 1981".

وقبل قليل، أصدر المرشد الإيراني علي الخامنئي، بيانًا حول الأحداث الأخيرة في لبنان، أكد فيه، أن "مصير هذه المنطقة ستقرره قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله".

يأتي ذلك، بعد أنباء بثها الجيش الإسرائيلي، تفيد بأن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.