إيران تعلن الحداد العام غداً على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام يوم غد الاثنين، على أرواح ضحايا حادثة انفجار ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق اليوم الأحد، أن عدد القتلى من جراء الانفجار الذي هز أكبر موانئ البلاد، ارتفع إلى 28، إضافة إلى مئات المصابين، بينما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق تماما.

ويقول مسؤولون إن الانفجار الذي وقع أمس السبت في أكبر مركز للحاويات في إيران، ربما نتج عن انفجار مواد كيماوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قوة الانفجار أدت إلى تحطم نوافذ لمسافة تمتد عدة كيلومترات حول ميناء بندر عباس، القريب من مضيق هرمز الاستراتيجي، وتسبب أيضا في تدمير حاويات شحن وإلحاق أضرار بالغة بالبضائع المخزنة داخلها.