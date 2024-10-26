إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، يوم السبت، عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها.

وقال عفر يازرلو، إن الرحلات ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت طهران ( 8.30 صباحا بتوقيت بغداد).

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، عنه القول "يجب على الركاب أن يكونوا على تواصل مع شركات الطيران وأن ينتبهوا بشكل خاص للرسائل التي ترسلها الشركات".

وكانت منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلنت إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر، وذلك إثر الضربات الاسرائيلية فجر اليوم السبت.