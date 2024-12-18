إيران تعدم مداناً طعن 59 امرأة من الخلف

شفق نيوز/ أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص كان يستقل دراجة نارية وأصاب 59 امرأة في طهران باستخدام أداة حادة، وفقًا لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني.

وأعلنت الوكالة أن الشخص الذي أُعدم يدعى "راستكوي كندلج"، وقد أُدين بتهمة "الإفساد في الأرض" من خلال بثّ الرعب بين النساء وإلحاق الأذى بهن، وحُكم عليه بالإعدام بالإضافة إلى دفع الدية للضحايا.

وبحسب ما ورد في التقرير، كان المُدان يستقل دراجة نارية ويقترب من ضحاياه من الخلف قبل أن يصيبهن.

وقد استهدف ضحاياه في مناطق مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران.

يُذكر أن شكاوى مماثلة بدأت تُسجَّل منذ نوفمبر 2018 من نساء في طهران ضد راكب دراجة نارية يستخدم نفس أسلوب الهجوم، ما دفع السلطات القضائية إلى متابعة القضية.

وأشار التقرير إلى أن المُدان أقرّ في المحكمة بتنفيذ هذه الهجمات والاعتداءات.