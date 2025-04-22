إيران تعاقب مؤسسة اعلامية سخرت من وزير سعودي

شفق نيوز/ اعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن معاقبة شبكة اخبارية عرضت برنامجاً سياسيا سخر من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وذكرت "شبكة نسيم" الايرانية في بيان اعتذار لها، انه "جرى في أحد البرامج المسجلة التي بُثت على شبكة نسيم، والتي تُعتبر هجاءً سياسياً، تم تجاهل بعض الخطوط السياسية المتعلقة بالدول المجاورة سهواً".

‏وأكدت القناة أنه "تم توجيه تحذير شديد لفريق الإنتاج والتأكيد على ضرورة الاهتمام المستمر والجاد بسياسات التواصل مع المحتوى، مع اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العناصر المخالفة".

هذا وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بخصوص مشروع إيران النووي "أمر ممكن، كذلك أشادت المتحدثة بعلاقات بلادها مع السعودية والزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع السعودي لطهران.

ووصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الخميس الماضي، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد عسكري، والتقى كبار المسؤولين على راسهم المرشد الاعلى علي خامنئي.