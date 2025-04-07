إيران ترفض خوض أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الاثنين، استعداد بلاده لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، عبر وساطة سلطنة عُمان.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "بلاده لا تقبل اقتراح المفاوضات المباشرة مع واشنطن لأسباب تم توضيحها سابقاً"، مضيفاً: "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان".

وأشار عراقجي إلى أن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة للرد على مقترح طهران"، مبيناً أن "بلاده ليست في عجلة من أمرها بشأن بدء المحادثات".

وحول الأسماء المتداولة إعلامياً بشأن الشخصيات التي قد تتولى التفاوض، أوضح الوزير الإيراني، أن "جميع التكهنات غير صحيحة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "مسؤولية أي مفاوضات محتملة ستكون ضمن صلاحيات وزارة الخارجية الإيرانية وتحت إشرافه المباشر".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف في تصريحات سابقة عن إرساله رسالة إلى المرشد الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي.

وأوضح ترامب، أن واشنطن تدرس طريقين لحل الأزمة، العسكري والدبلوماسي، لكنها تعطي الأولوية للمفاوضات، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات النووية.

وتوصلت كل من إيران، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وأمريكا، وفرنسا، في عام 2015، إلى اتفاق نووي، تضمن تخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض العقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها النووية والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم.