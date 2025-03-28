إيران تحذر من "انفجار الشرق الأوسط": مَن يُهدد لا يكثر الكلام

شفق نيوز/ حذَّرت إيران، يوم الجمعة، من "انفجار كل الشرق الأوسط" في حال نفَّذت الولايات المتحدة اعتداءً عليها.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: "في حال نفَّذت الولايات المتحدة تهديدها العسكري ضد إيران بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإن القواعد الأميركية في المنطقة (لن تكون في مأمن)".

وأوضح قاليباف: "القادة الأميركيون لا يريدون تجاهل المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني فحسب، بل يريدون أيضاً سلب قدراتنا الدفاعية؛ لهذا السبب يتحدثون عن المفاوضات، لكن مقصدهم من المفاوضات هو فرض شروطهم لنزع سلاح إيران".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد نقل عن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قوله إن إيران أرسلت ردَّها على رسالة ترامب عبر سلطنة عُمان.

وأضاف الوزير أن السياسة الإيرانية هي عدم الانخراط في مفاوضات مباشرة مع أميركا، في ظل ممارسة الولايات المتحدة لسياسة الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية. لكن عراقجي أوضح أن إيران من الممكن أن تتفاوض بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة "كما في السابق".

من جانبه قال علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي، إن الرد الإيراني على رسالة ترامب كان "متزناً"، وأشار إلى أنه تضمن "استعداداً لحوار غير مباشر".

وأوضح شمخاني، الذي يشرف على المفاوضات النووية، أن الأجهزة المختصة في البلاد قامت بصياغة الرد على رسالة ترامب، وقد مارست ضبط النفس والاتزان للتعبير عن موقف إيران بوضوح.

وأضاف: "نأخذ أي تهديد بجدية، ليس استسلاماً، بل لمواجهته، الشعب الإيراني لم ولن يقبل الاستسلام مطلقاً. نحن على يقين بأن الولايات المتحدة لا تملك خياراً سوى اتباع منطق عادل في أي حوار مع إيران".

"مَن يُهدد لا يكثر الكلام"

بدوره، عبر علي لاريجاني، مستشار خامنئي، عن تفاؤله بالتوصل إلى نتيجة من المسار الحالي الذي تتبعه بلاده مع الأميركيين.

وقال لاريجاني: "سنصل إلى نتيجة، ونحن متفائلون، والاتفاق يجب أن يكون مقبولاً للطرفين، لا لطرف واحد فقط".

وعلَّق لاريجاني على التهديدات الأميركية بشن حملة عسكرية على إيران، قائلاً: "مَنْ ينوي فعل شيء لا يُكثر الكلام".

وتلقَّت طهران هذا الشهر رسالة من ترامب، يُمهل فيها إيران شهرين لاتخاذ قرار بشأن الدخول في مفاوضات جديدة بشأن برنامجها النووي، أو مواجهة تحرّك عسكري محتمل.

وتخشى القوى الغربية من تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، بعدما أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بات يكفي لإنتاج 6 قنابل، إذا أرادت طهران رفع نسبة التخصيب إلى 90 في المائة المطلوب لإنتاج الأسلحة.