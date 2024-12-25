إيران تبحث مع العراق توفير "رفاه زوار الأربعينية": نعمل لحل كل المشاكل

شفق نيوز/ أكد مساعد الشؤون الأمنية لوزير الداخلية الإيراني علي أكبر بور جمشيديان، يوم الأربعاء، أن حل مشاكل المنافذ الحدودية والاتفاقيات الجديدة مع الجانب العراقي وتوفير الرفاه للزوار، وتنظيم شؤون الزوار الأجانب الذين يعبرون إيران نحو العراق، مدرج على جدول أعمال لجنة الأربعين (الزيارة الاربعينية) في إيران.

وقال بور جمشيديان في أول اجتماع للجنة الأربعين لموسم العام القادم إن "جميع الاجهزة التنفيذية الايرانية زادت من مستوى التنسيق بينها لتقديم خدمات افضل لزوار الزيارة الاربعينية وأن الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بحث شؤون البنى التحتية في مسار تقديم الخدمات".

وأضاف أن التعاون الجيد الذي يبديه الجانب العراقي لترتيب شؤون الزيارة الأربعينية، قائلا إن "اجتماعا عقد مؤخرا بيننا وبين المسؤولين العراقيين وتمت مناقشة الهواجس المشتركة وتم الاتفاق بشأنها".

وأشار إلى أن "العمل متواصل لعلاج المشاكل فيما يخص الطرق والمرافق الخدمية والمظلات وتحسين ظروف التردد عبر الحدود والاجهزة الالكترونية وجوازات السفر".

وفيما يخص حل مشاكل الزوار الباكستانيين قال بور جمشيديان، إن "الجهود جارية لحل مشاكل ترددهم ونقلهم والقضايا القنصلية بصورة جادة".