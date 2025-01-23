إيران.. اعتقال 10 نساء من الديانة البهائية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "الجماعة البهائية الدولية" التي تمثل مصالح تلك الأقلية على مستوى العالم، قيام السلطات الإيرانية باعتقال 10 نساء من الديانة في سلسلة مداهمات منزلية "مروعة".

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "قوات الأمن نفّذت عمليات الاعتقال دون أوامر قانونية أو إشعارات مسبقة، حيث تسللت العناصر إلى منازل النساء بتسلق الجدران، أو عبر التظاهر بأنهم عمال مرافق، مما أثار استياء الجيران"، مشيرة إلى أن النساء خضعن لتفتيش وصفته بـ"المهين والمؤلم".

وتواجه النساء المعتقلات اتهامات تشمل الانخراط في أنشطة تعليمية ودعائية "منحرفة"، والتي تعتبرها السلطات الإيرانية مخالفة للشريعة الإسلامية.

ومع ذلك، أوضحت سيمين فاهاندي، ممثلة البهائيين في الأمم المتحدة بجنيف، أن "الجريمة المزعومة هي مجرد خدمة مجتمعاتهن المحلية".

يُشار إلى أن إيران تتيح حرية العبادة لبعض الأقليات الدينية كالمسيحيين واليهود والزرادشتيين، لكنها لا تعترف بحقوق أتباع الطائفة البهائية. وترى السلطات الإيرانية البهائيين كزنادقة و"جواسيس"، خاصة مع وجود مقرهم التاريخي العالمي في مدينة حيفا بإسرائيل.

ويعتبر البهائيون من أكبر الأقليات الدينية غير المسلمة في إيران، لكنهم يواجهون اضطهادًا واسعًا يشمل الاعتقالات، وتقييد الحريات، ومنع الوصول إلى التعليم والعمل، وفق تقارير حقوقية دولية.