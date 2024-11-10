يديعوت أحرونوت تكشف عن وساطة لترامب لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

شفق نيوز/ أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم الأحد، بوجود أنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن هناك أنباء عن وساطة لترامب لوقف إطلاق النار في لبنان".

وبينت الصحيفة أن "إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلت اليوم مسودة الاتفاق".

ولفتت إلى أن "اجتماعاً للحكومة المصغرة في إسرائيل سيعقد الليلة لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".