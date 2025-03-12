يجتمع الليلة بعراقجي.. مسؤول إماراتي كبير يحمل رسالة من ترامب لإيران

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، أن مسؤولاً كبيراً من الإمارات العربية يحمل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإيرانية.

وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن حامل الرسالة الأمريكية، هو المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش.

وذكر بقائي في تصریح لوکالة "إیسنا"، أن قرقاش سيجتمع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الأربعاء، وهو يحمل رسالة من ترامب لإيران خلال هذه الزیارة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الوزیر عراقجي بأن "ترامب کتب رسالة لكنها لم تصل إلینا بعد ومن المقرر أن یتم تسلیمها إلینا في طهران من قبل إحدی الدول العربیة".

وأضاف عراقجي أن طهران مستعدة دائماً للتفاوض بشأن برنامجها النووي، مؤكداً على أن ذلك "يجب أن يكون من موقع تكافؤ وكرامة".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه حذر طهران في رسالة من أنها قد تواجه عملاً عسكرياً ما لم توافق على المحادثات بشأن اتفاق نووي، مشيراً إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي بشكل أكبر.

وأشار ترامب إلى أنه عرض على طهران فرصة للتفاوض أو المخاطرة باستهداف برنامجها النووي، موضحاً في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس" بالقول "لقد بعثت لهم رسالة أعبر فيها عن أملي في أن يتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون كارثياً بالنسبة لهم".

من جهته، انتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ما وصفها بـ"الدول المتسلطة" في رد واضح على رسالة الرئيس الأمريكي التي طالب فيها بإجراء مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.