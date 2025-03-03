يترأسه عراقي.. وفد من البرلمان العربي يتحرك أمام الجنائية الدولية لكشف "جرائم إسرائيل"

يترأسه عراقي.. وفد من البرلمان العربي يتحرك أمام الجنائية الدولية لكشف "جرائم إسرائيل"
شفق نيوز/ سلّم وفد من البرلمان العربي، يترأسه النائب العراقي أحمد الجبوري، يوم الاثنين، خطاباً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أكد فيه إصراره على جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
والتقى وفد برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، ورئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ناصر أبو بكر نائب، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.
واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وسلم وفد البرلمان العربي خطاباً للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.