يترأسه عراقي.. وفد من البرلمان العربي يتحرك أمام الجنائية الدولية لكشف "جرائم إسرائيل"

شفق نيوز/ سلّم وفد من البرلمان العربي، يترأسه النائب العراقي أحمد الجبوري، يوم الاثنين، خطاباً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أكد فيه إصراره على جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

والتقى وفد برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، ورئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ناصر أبو بكر نائب، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.

واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وسلم وفد البرلمان العربي خطاباً للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.