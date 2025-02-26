وول ستريت: إيران تمتلك ما يكفي من الوقود لإنتاج 6 قنابل نووية

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة الوول ستريت جورنال الامريكية، اليوم الاربعاء، تقريراً كشفت فيه عن تضخم قدرات ايران النووية، فيما رجحت تعرض المواقع الايرانية التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم الى ضربات اسرائيلية وشيكة.

واشار التقرير الذي ترجمته شفق نيوز، الى ان "ايران لديها ما يكفي من الوقود الان لانتاج 6 قنابل نووية، وانها تنتج ما يكفي لقنبلة اخرى كل شهر، وذلك وفقاً لمعلومات سرية اوردتها وكالات تابعة للامم المتحدة".

وبحسب التقرير، فإن "ايران انتجت 275 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بحلول 6 شباط في حين كانت الكمية 182 كغم في شهر تشرين الاول الماضي"، مبينا ان "هذه الكمية ممكن تخصيبها بنسبة 90% الكافية لانتاج القنبلة خلال ايام".

كما تحدثت مصادر عن "انباء تكشف خطط اسرائيلية لضربة وشيكة ضد البرنامج النووي الايراني، في حين تشير انباء اخرى الى ان ايران في حالة استعداد ترقبا لهذه الضربة".

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير ربع سنوي (سرّي)، اليوم الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% زاد بشكل حاد، منذ أن أعلنت طهران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية وهي 90%.

وفي 13 ديسمبر الماضي كشفت وسائل الاعلام الامريكية، عن خطط لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، بما في ذلك احتمال شن ضربات جوية استباقية، وهو إجراء سيكسر السياسة الأميركية طويلة الأمد التي تعتمد على احتواء طهران عبر الدبلوماسية والعقوبات.