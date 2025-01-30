أول زيارة لزعيم عربي.. الشرع يستقبل أمير قطر في مطار دمشق

شفق نيوز/ استقبل الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مطار دمشق، وفق وسائل إعلام قطرية وسورية.

وكان الرئيس السوري في مقدمة وفد الاستقبال، الذي ضم كذلك رئيس الحكومة السورية محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وعددا من المسؤولين.

وتعد هذه الزيارة أول زيارة لزعيم عربي لدمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتأتي بعد يوم من تنصيب الشرع رئيسًا لسوريا للمرحلة الانتقالية.

وكانت قطر، أول دولة عربية، رحبت بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.