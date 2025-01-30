أول دولة عربية ترحب بتنصيب الشرع رئيسا لسوريا

شفق نيوز/ رحبت دولة قطر، بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".

وأعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، أمس الأربعاء، تولية أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأعلن عبد الغني، "حل جميع الميليشيات التي أنشأها النظام المخلوع، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها"، على حد تعبيره.

وأوضح عبد الغني أنه تقرر كذلك "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكّل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، و بالقوانين الاستثنائية".

وأمس الأربعاء، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن أولويات سوريا اليوم هو ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة.

وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية"، وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

وأتت هذه القرارات خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، والعديد من قادة الفصائل المسلحة.

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها عن تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع مارس، وتعهّدت إعداد دستور جديد.