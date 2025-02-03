أول خلاف مع إدارة ترامب.. كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة

شفق نيوز/ هاجمت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد أن وصفها بـ"الدولة المارقة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح أبدا مع أي استفزاز أمريكي".

وهذا أول خلاف بين كوريا الشمالية وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وندد المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية بـ"هراء (روبيو) عندما وصف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالدولة المارقة"، منتقدا "تصريحات عدائية تهدف إلى تشويه صورة دولة ذات سيادة بشكل متهور"، ومنددا بـ"استفزاز سياسي خطير".

وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "لن نتسامح أبدا مع أي استفزاز من الولايات المتحدة" و"سنتخذ إجراءات مضادة قوية للرد كالمعتاد".

ووصف روبيو في مقابلة أجريت معه أخيرا، كوريا الشمالية وإيران بأنهما "دولتان مارقتان يجب التعامل معهما عند اتخاذ قرارات بشأن العلاقات الدولية".

وكوريا الشمالية معزولة إلى حد كبير عن العالم دبلوماسيا واقتصاديا، وترزح تحت وطأة عقوبات شديدة.

وكان برنامجها للأسلحة النووية موضع خلاف كبير مع الولايات المتحدة لسنوات.

وترامب الذي عقد سلسلة نادرة من القمم مع كيم خلال فترة ولايته الأولى، أبدى رغبته بأن يتواصل مجددا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي وصفه بأنه "رجل ذكي".

وتعهد كيم الأسبوع الماضي مواصلة البرنامج النووي لبلاده "إلى أجل غير مسمى"، بعد أيام على إعلان ترامب اعتزامه طرح مبادرات دبلوماسية جديدة على الزعيم المعزول.

ورغم العقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة عليها، أعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية "لا رجعة فيها" عام 2022.

وتبرر كوريا الشمالية سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية بردع تهديدات الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب منذ انتهاء النزاع بينهما عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وتدهورت علاقاتهما إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وخلال ولايته الأولى، التقى ترامب وكيم ثلاث مرات لكنّ واشنطن فشلت في إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

ومنذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي عام 2019، تخلّت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثّفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأمريكية لإجراء محادثات.