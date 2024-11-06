أول تعليق إيراني على فوز ترامب

شفق نيوز/ علقت الحكومة الإيرانية، يوم الأربعاء، على فوز دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إنه لا يوجد فرق كبير بالنسبة لإيران بين المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.

وأضافت أن "انتخاب رئيس الولايات المتحدة ليس له علاقة معينة بإيران، فسياسة طهران العامة ثابتة والسياسة العامة لواشنطن ثابتة أيضاً".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلاً: "فزت فوزاً تاريخياً، والشعب منحني ولاية ثانية".