أول تعليق منذ الأزمة.. إيران تنفي علاقتها باحتجاجات تركيا

شفق نيوز/ نفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الاثنين، تدخل بلادها في الشؤون الداخلية التركية وذلك في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويعد تصريح مهاجراني أول موقف رسمي من قبل الحكومة الإيرانية تجاه الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في عدة مدن تركية.

وقالت مهاجراني في تصريحات صحفية إن "سياسة إيران تجاه جيرانها تقوم على عدم التدخل في شؤونهم الداخلية".

وشدد على أهمية العلاقات المستقرة والمبنية على أسس "العزة، الحكمة، والمصلحة".

وأوضحت مهاجراني تعليقا على أحداث تركيا "ليس لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لجيراننا! ونحن مهتمون بعلاقات مستقرة وقوية مع جيراننا".

جاء ذلك بعد تصاعد الأزمة في تركيا، حيث شهدت إسطنبول احتجاجات واسعة عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، منافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، ونقله إلى سجن مرمرة بتهم فساد مالي، وهو ما اعتبره المعارضون قراراً سياسياً لإقصائه من السباق الانتخابي.

وأظهرت الصور المنتشرة قمع الشرطة للمتظاهرين واعتقال العديد منهم، كما أعلنت النيابة العامة التركية أن إمام أوغلو أُدين في قضية فساد مالي ونُقل إلى سجن مرمرة.

وفي سياق متصل، رفضت منصة "إكس" طلب الحكومة التركية بحجب 700 حساب إعلامي وسياسي، معتبرةً ذلك انتهاكًا لحرية التعبير.