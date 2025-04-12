أول تعليق لمبعوث ترامب على محادثات مسقط

شفق نيوز/ علق المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، على المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي في العاصمة العُمانية مسقط، بعد انتهاء الجولة الأولى، مؤكداً أنها تمت بطريقة إيجابية وبناءة.

وقال ويتكوف في تدوينة له على منصة "إكس": "أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية"، مؤكداً أنه سيعود إلى الولايات المتحدة اليوم.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن، فيما وصف الجولة التي انتهت مساء اليوم، بأنها كانت بناءة وفي أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.

من جانبه، أشار وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، أن المحادثات التي جرت بين وفدي الولايات المتحدة وإيران كانت ذات طابع ودي، وساعدت على تقريب وجهات النظر.

واستغرقت المحادثات التي عقد اليوم، أكثر من ساعتين، وعُقدت في ضواحي سلطنة عُمان، وانتهت حوالي الساعة 05:50 مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن بدأت في حوالي الساعة 03:30 مساء.

يشار إلى أن رهانات هذه المفاوضات لا يمكن أن تكون أعلى بالنسبة للبلدين اللذين يقتربان من نصف قرن من العداء.

وهدد ترامب مرارا بشن ضربات جوية تستهدف البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين يُحذر المسؤولون الإيرانيون بشكل متزايد من أنهم قد يسعون لامتلاك سلاح نووي باستخدام مخزونهم من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.