أولمرت يفجر مفاجأة ويخاطب نتنياهو: أذهبوا للحوار مع دمشق فوراً

شفق نيوز/ طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، يوم الاثنين، حكومة بنيامين نتنياهو إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الإدارة السورية الجديدة، بهدف تعزيز التفاهمات الأمنية في المنطقة.

وأشار أولمرت، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إلى "ضرورة تحقيق الهدوء على المدى القريب عبر تفاهمات أمنية مع دمشق"، مؤكداً أن "التوصل إلى معاهدة سلام مع سوريا سيكون هدفاً استراتيجياً بعيد المدى".

وأوضح أن "إسرائيل ينبغي أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام محادثات سلام مماثلة مع لبنان، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وتأتي تصريحات أولمرت في وقت تتبنى فيه حكومة نتنياهو موقفاً متشدداً إزاء التواجد العسكري السوري في جنوب البلاد، حيث سبق أن أكد نتنياهو، أن "إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة"، مطالباً بنزع السلاح لضمان أمن بلاده.

بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "إسرائيل لن تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان"، محذراً من أن "أي محاولات من قبل القوات السورية أو الجماعات المسلحة للتمركز في المنطقة ستواجه برد عسكري مباشر".