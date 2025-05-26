ولاية أمريكية.. إطلاق نار يصيب 11 شخصاً والتحقيقات تكشف مفاجآت

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، عن تسجيل حادث أمني في مدينة ليتل ريفر بولاية ساوث كارولينا، إثر إطلاق نار كثيف أسفر عن إصابة 11 شخصاً على الأقل.

ووفقاً لما نقلته شبكة "أي بي سي"، عن مصادر في الشرطة، فقد هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث شوهدت عشرات السيارات الأمنية تُطوّق الشارع السكني القريب من الممر المائي الداخلي، وهو موقع يضم عدداً من شركات القوارب.

وبينما نُقل عدد من المصابين بسيارات الإسعاف، أبلغت الشرطة عن وصول مصابين آخرين إلى المستشفيات بوسائل نقل خاصة، ما يثير مخاوف من احتمال وجود ضحايا آخرين لم يُحصَر عددهم بعد.

شرطة مقاطعة هوري لم تصدر حتى الآن أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو خلفية الحادث، فيما لا تزال ملابسات إطلاق النار مجهولة. التحقيقات جارية على قدم وساق، وسط حالة تأهب أمني في المنطقة.