ولاية تركية ترفد العراق بخيول "عربية"

شفق نيوز/ كشف مدير الزراعة والغابات في ولاية شانلي أورفة محمد أكسوي، يوم الأربعاء، عن إرسال 33 حصانا إلى العراق، مؤكداً أنه يوجد حاليا 12 ألف حصان عربي أصيل في الولاية.

وتتميز ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا بتربية الخيول العربية الأصيلة، حيث تظهر في سباقات الخيل بمختلف ولايات البلاد فضلا عن تصديرها.

وكانت الولاية أحد مراكز تربية الخيول العربية الأصيلة إبان عهد الدولة العثمانية، حيث تستمر رعايتها وتجهيزها للسباقات دون انقطاع، ما يوفر عوائد اقتصادية كبيرة حيث يتم تربية 12 ألف حصان.

مدير الزراعة والغابات في شانلي أورفة محمد أكسوي، تحدث للأناضول مبينا أن الولاية رائدة في تربية الخيول المستخدمة في الركوب بمنطقة الأناضول.

وأشار إلى أنه يوجد حاليا 12 ألف حصان عربي أصيل في الولاية وأن منطقة سوروج تأتي في الطليعة بتربية الخيول.

وقال: "شانلي أورفة ولاية رائدة في تربية ورعاية وبيع هذه الخيول إلى مناطق أخرى في تركيا، وهي في المركز الأول من حيث تربية الخيول".

وأضاف: "نصدر خيول السباق، أرسلنا 33 حصانا إلى العراق وفخورون بذلك، خيول السباق يفحصها فرع الصحة الحيوانية ويراقبها فريق خاص شكلته الوزارة حيث تولي أهمية خاصة لهذا العمل".

وشدد المسؤول التركي على أن معظم الخيول العربية الأصيلة التي تربى في ولاية شانلي أورفة تفوز بالسباقات، وقادرة على ذلك.

وختم بالقول: "تحظى هذه الخيول بأهمية خاصة نظرا لنسبها يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح وهي خيول أصيلة، وهذا ما يقدم مساهمة اقتصادية كبيرة لمدينتنا".

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