أوكرانيا عن الوضع السوري: روسيا لا تستطيع القتال على جبهتين

شفق نيوز/ ردت أوكرانيا على الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في التصعيد العسكري المفاجئ في سوريا، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الادعاءات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، إن كييف "ترفض رفضًا قاطعًا أي اتهامات بشأن تورطنا المزعوم في تدهور الوضع الأمني في سوريا"، وذلك في معرض رده على اتهامات من إيران، حليفة سوريا، بأنها تدعم ما وصفته بـ"الجماعات الإرهابية" في البلاد.

وفي سياق متصل، أشار تيخي إلى أن تقدم الفصائل المسلحة في سوريا يعكس عجز روسيا عن القتال على جبهتين، قائلاً: "بإمكاننا رؤية روسيا لا تستطيع القتال على جبهتين. هذا واضح من الأحداث في سوريا".

وأضاف تيخي في مؤتمر صحفي أسبوعي أن الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل المسلحة على القوات الحكومية السورية، والذي حقق تقدمًا سريعًا، كان نتيجة سحب روسيا لقواتها ومعداتها من سوريا بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوكرانيا.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأن خسائر فادحة في صفوفهما، في وقت يصعب فيه التحقق من الأعداد الحقيقية للقتلى بين الطرفين.