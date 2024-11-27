وقف إطلاق النار في لبنان.. إيران ترحب وأمريكا تصفه بـ"اليوم التاريخي"

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة دعم طهران الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان: "نرحب بانتهاء عدوان النظام الصهيوني على لبنان، ونؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".

وشدد بقائي على "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان والتحركات الدبلوماسية الواسعة لبلادنا لتحقيق هذا الهدف خلال الـ 14 شهرا الماضية"، مشيرا إلى أن "حرب وجرائم العدوان الصهيوني، والمدعوم كامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، أسفرت عن استشهاد 60 ألف شخص بريء، وجرح 120 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3.5 ملايين إنسان من أبناء فلسطين ولبنان المظلومين، ولقد حدث تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة ولبنان".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

فرنسا

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لتحقيق الاستقرار في لبنان.. ويجب أن يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره في غزة.

ودعا ماكرون بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير".

بريطانيا

وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيوفر قدرا من الارتياح للسكان المدنيين.

وأضاف عبر منصة إكس: "يجب أن نرى تقدما على الفور نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

الولايات المتحدة

أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فاعتبر الاتفاق بأنه "يوم تاريخي"، مضيفا أن عشرات آلاف المدنيين في لبنان وإسرائيل سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.

وعبر الوزير الأميركي عن أمله في أن ينهي وقف إطلاق النار في لبنان العنف والدمار الناجم عن الحرب.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة" ومحذّرا من أنّه لن يُسمح "لما تبقّى من حزب الله" بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى" وفق قوله.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إنّه بموجب الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، فإنّ "القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية سينتهي. تهدف هذه (الهدنة) لأن تكون وقفا دائما للأعمال العدائية".

وألقى بايدن خطابه بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على هذا الاتفاق.