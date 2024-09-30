وفد "الصقور" يتوجه إلى السعودية لملاقاة التعاون دوري أبطال آسيا 2

‏شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوات الجوية، أن‏ وفد فريقها الكروي سيتوجه الى السعودية ظهر اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراته الثانية في دوري أبطال آسيا 2.

‏وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيتوجه إلى السعودية عند الساعة الـ 12:00 ظهراً إستعداداً لمواجهة فريق التعاون السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2".

‏ وأضاف أن "الفريق سيخوض ثاني مواجهاته في البطولة الاسيوية امام التعاون السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا على ملعب نادي التعاون عند الساعة الـ 9:00 مساءً".

واوضح كاظم ان "اللاعبين سيتوجه الى السعودية وهم يمتلكون روح التحدي والمنافسة ويسعون لتحقيق الانتصار الثاني وخطف النقاط الثلاثة لتعزيز ماحققوه من فوز في المباراة الاولى على التين اسير التركمانستاني في الجولة الاولى من البطولة".

وتابع ان "الفريق خاض آخر وحداته التدريبية مساء امس في بغداد قبل التوجه اليوم الى السعودية وسيجري اولى وحداته التدريبية مساء اليوم استعدادا للمباراة المقبلة امام التعاون السعودي".

وكان القوة الجوية قد فاز على التين أسير التركمانستاني 2-1، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2 ، في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.