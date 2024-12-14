وفاة سيناتور أمريكي استقرأ "تحول بغداد إلى مركز للفصائل الموالية لإيران"

شفق نيوز/ توفي عضو الكونغرس الأمريكي السابق جيم ليتش، الذي خدم ولاية آيوا لمدة 30 عاماً، عن عمر يناهز 82 عاماً إثر نوبة قلبية وسكتة دماغية.

وشغل ليتش، منصب عضو في مجلس النواب الأمريكي لفترة طويلة، وكان له دور بارز في العديد من القضايا الكبرى، من بينها معارضته لحرب العراق عام 2003.

وعلى الرغم من أنه اختلف مع زملائه في الكونغرس بشأن العديد من القضايا، إلا أن ليتش ظل يُعتبر من أبرز الشخصيات في السياسة الأمريكية بفضل مواقفه الثابتة واهتمامه بالقضايا الإنسانية.

ويقول الإعلام الأمريكي، أن وفاته تمثل خسارة كبيرة للمجتمع السياسي في الولايات المتحدة، حيث كان يُعتبر من السياسيين الذين أثرت مواقفهم وآرائهم في تطور الأحداث الوطنية والدولية.

ونقل الإعلام الأمريكي، عن جيم توقعه، "بدون اليد القاسية للديكتاتور (صدام)، انقسمت البلاد إلى فصائل دينية من الشيعة والسنة".

وأشار جيم أيضا، إلى أن الحرب كلفت الولايات المتحدة 4431 شخصا أمريكيا، وإصابة 32000 أمريكي بجروح حربية مروعة، وما لا يقل عن 757 مليار دولار.

ورأى جيم، أن "الحرب دمرت العراق وأسفرت عن فقدان حوالي 200000 شخص عراقي"، كما اسفرت عن "تمكين الحكومة الأصولية الإيرانية" وفق قوله.

المصدر: أسوشيتد برس - واشنطن بوست