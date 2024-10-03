وفاة المستشار العسكري للحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء هجوم إسرائيلي

شفق نيوز/ أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الخميس، بوفاة ماجد ديواني، المستشار العسكري للحرس الثوري الإيراني في سوريا، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في هجوم جوي إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق قبل ثلاثة أيام.

يأتي هذا بينما قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية استهدفت أمس الأربعاء منطقة المزة في دمشق، حيث مقار أمنية وبعثات دبلوماسية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.