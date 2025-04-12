وصول الوفدين الإيراني والأمريكي إلى عمّان وترامب يعلق

شفق نيوز/ وصلت طائرة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، قادمة من روسيا، بعد زيارة التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأظهرت بيانات موقع "FlightRadar24" أن طائرة ويتكوف كان على متنها أثناء زيارته لروسيا، قد هبطت في عمان استعدادًا للمفاوضات المقررة.

وفي هذا الوقت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبيل محادثات السبت حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية "إير فورس وان": "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وجاءت هذه التصريحات قبل ساعات من اجتماع مبعوثه ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان لإجراء مفاوضات نووية يتوقع أن تكون صعبة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي قد غادر إلى مسقط، حيث ستُجرى المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي.

وكتب بقائي عبر منصة "إكس": "نغادر إلى مسقط برفقة مجموعة من الخبراء الأكثر كفاءة، وبحضور وزير الخارجية الموقر"، مشيرًا إلى أن الوفد الإيراني مصمم على "استغلال كل إمكانياته لحماية سيادة إيران ومصالحها الوطنية".

من المقرر أن تُجرى المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة على مستوى رفيع في عمان اليوم، السبت 12 أبريل/ نيسان، في وقت حساس يشهد توترات متزايدة حول الملف النووي الإيراني.

وأعلن البيت الأبيض، أن محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة، رغم نفي طهران.

وفي هذا السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "السؤال الأساسي الذي نريد إجابته من إيران هو ما إذا كانت لديها الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد، تجنبًا للجوء إلى خيارات أخرى". كما أضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق.

وفيما يخص الموقف الإيراني، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد يسمح بحوار مباشر مع واشنطن إذا نجحت المحادثات غير المباشرة المقررة يوم السبت في عمان.