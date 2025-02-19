وسط قلق أوروبي.. صحيفة ألمانية: ترامب قد يسحب القوات الأمريكية من دول البلطيق

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الأربعاء، أن المسؤولين الأوروبيين يرجّحون أن يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سحب القوات الأمريكية من دول البلطيق، وسط مخاوف أوروبية من ترك القارة وحيدة في مواجهة سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سحب هذه القوات قد يترك أوروبا دون دفاع ضد روسيا، ما يثير قلقاً كبيراً في أجزاء من القارة.

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة الأمن والسياسيين في الغرب يخشون من إنهاء وجود القوات الأمريكية في مناطق أخرى من أوروبا، حيث تستعد إيطاليا لانسحاب محتمل للقوات الأمريكية من كوسوفو.

وأفادت الصحيفة كذلك بأن الحلفاء الأوروبيين قد يجدون أنفسهم وحدهم في مواجهة التحديات الأمنية في البلقان، خاصة مع قوة الجيش الصربي بقيادة ألكسندر فوسيتش.

وتابع التقرير أن القواعد الأمريكية في رامشتاين في ألمانيا، وبريطانيا، لن تخضع للمناقشة في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أن هناك قلقاً واسعاً في أوروبا بشأن المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وروسيا، مع تحذيرات بأن دول أوروبا يجب أن تستعد لتغييرات عميقة في حال توصّل ترامب وبوتين إلى اتفاق.