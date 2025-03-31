وسط تحذير دولي..  حدث تاريخي في قصر الشعب بدمشق (صور)

شفق نيوز/ في سابقة تاريخية، أدى الرئيس السوري أحمد الشرع مع حشد من المصلين صلاة عيد الفطر في مصلى قصر الشعب في العاصمة دمشق، في أول مرة يشهد فيها هذا المكان حدثًا من هذا النوع، وذلك في أول عيد بعد سقوط النظام السابق.

وتجمع المصلون في قصر الشعب، حيث تواجد إلى جانب الرئيس السوري عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، رئيس مجلس الإفتاء أسامة الرفاعي، إلى جانب القادة العسكريين في وزارة الدفاع السورية، وممثلين عن السلطة السورية بالإضافة إلى المواطنين السوريين.

وخلال الخطبة، هنأ الرفاعي المصلين بقدوم العيد، مشيدًا بما وصفه بـ"نصر الفاتحين" في دمشق.

وأكد في خطبته أن هذا العيد يحمل معاني السلام والمحبة والكرامة، وهو "عنوان الفتح الذي دخله الفاتحون إلى دمشق". كما أشار إلى أن هذا العيد يمثل بداية دولة جديدة تقوم على القيم النبيلة.

وأكد الرفاعي على ضرورة أن يستمر السوريون في العمل الجاد والمثابرة لبناء الدولة الجديدة، قائلاً: "العمل ثم العمل ثم العمل.. كي يتقبله الله عز وجل". وأضاف: "نحن في مرحلة البناء بعد أن هدمها النظام البائد، والجميع في سوريا مدعوون للمشاركة في هذا البناء".

كما دعا إلى الدعاء بالتوفيق للرئيس السوري في مهامه ومسؤولياته، مشددًا على أهمية النصح والإرشاد في المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الغربية والدول الأخرى أطلقت تحذيرات صارمة لرعاياها ومواطنيها، داعية إياهم إلى توخي الحذر والامتناع عن السفر إلى سوريا، مبررة ذلك بوجود مخاطر من حدوث هجمات أو اضطرابات أمنية قد تهدد الحياة.

وفي ذات السياق، احتشد الآلاف في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد الفطر، في أول عيد بعد تحرير البلاد وإسقاط النظام السابق، مما يعكس التغيير الكبير في الوضع الأمني والسياسي في البلاد.