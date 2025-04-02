وسط تحذيرات واشنطن.. الصين تطلق مناورات عسكرية واسعة في مضيق تايوان

شفق نيوز/ أعلنت الصين، يوم الأربعاء، انطلاق مناورات عسكرية جديدة واسعة النطاق في مضيق تايوان، وذلك بعد أيام من تدريبات تضمنت محاكاة لحصار الجزيرة.

وأعلن المتحدث باسم قيادة القطاع الشرقي في الجيش الصيني، شي يي، أن التدريبات تهدف إلى "اختبار قدرات القوات في تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض عمليات حصار ومراقبة مشتركة، وشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسية"، مشيراً إلى أنها "تُجرى في وسط المضيق وجنوبه، وهما من أهم الممرات البحرية الدولية".

ووفقاً لبيان الجيش الصيني، فإن المناورات التي أُطلق عليها اسم "رعد في المضيق-2025A"، تضمنت إطلاق ذخيرة حية بعيدة المدى وضربات دقيقة على أهداف تحاكي موانئ رئيسية ومنشآت للطاقة.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التايوانية بدء التدريبات العسكرية الصينية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ردها على هذه التحركات.

وفي واشنطن، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن هذه "الأنشطة العسكرية العدوانية التي تقوم بها الصين تعرض الأمن الإقليمي للخطر وتؤدي إلى تفاقم التوترات".