وزير إسرائيلي يهدد باستهداف "النووي" الإيراني: لا شيء يتمتع بالحصانة من هجومنا

شفق نيوز/ خرج وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الجمعة، بتهديد جديد حول مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال كوهين، لموقع "واللا" العبري، الجمعة، :" لا توجد منشأة عسكرية أو بنية تحتية أو أحد في يتمتع بحصانة من هجومنا"، مضيفًا: "جميع الخيارات على الطاولة، بما في ذلك مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".

وأكد كوهين أن إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وكانت إسرائيل هددت بردٍ "قوي وفتاك" على الهجوم الإيراني، في حين أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن معارضته لأي هجوم يستهدف المنشآت النووية أو النفطية تفاديًا لمزيد من التصعيد في المنطقة، ووسط مخاوف حيال أسعار الطاقة في العالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا على تصريحات بايدن: "إننا نستمع إلى آراء الولايات المتحدة، لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناءً على مصلحتنا الوطنية".

وأطلقت إيران حوالي 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في هجوم قالت الجمهورية الإسلامية إنّها شنّته انتقامًا لمقتل زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله مع جنرال في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وزعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران.