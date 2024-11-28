وزير إسرائيلي:  لا وقف لإطلاق نار مع العراق واليمن

شفق نيوز/ أصدر وزير إسرائيلي، اليوم الخميس، تصريحات حول التحركات الأخيرة من العراق واليمن.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير زئيف ألكين: إن التحرك من العراق واليمن كان لمساعدة حماس ولا وقف لإطلاق نار معهما.

ويسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يتواجد حاليًا في إسبانيا، للحصول على دعم دولي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المرتقبة ضد العراق.

وبحسب مصدر حكومي، سيعكف السوداني خلال زيارته على التباحث مع الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية لضمان تحشيد دولي يضمن عدم تنفيذ أي هجوم إسرائيلي.

وتأتي هذه التحركات في وقت حرج بالنسبة للعراق، حيث تعبر الحكومة العراقية عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي، حيث اتخذت خطوات دبلوماسية سريعة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للدعم.

من جانبها، أكدت القوات المسلحة العراقية استعدادها التام لأي تهديدات خارجية، بما في ذلك من خلال تعزيز دفاعاتها الجوية.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "تستعد المؤسسة الأمنية للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عدد الهجمات من العراق من 6 هجمات فقط بطائرات مسيرة في آب/ أغسطس الماضي، إلى 31 هجوماً في أيلول/ سبتمبر الماضي، ثم إلى 90 هجوماً في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، ومنذ بداية الشهر الجاري، تم تسجيل أكثر من 65 عملية إطلاق".

وأمس، أعلنت "كتائب حزب الله العراق" إحدى أبرز الفصائل التي تتبنى ضمن إطار المقاومة العراقية هجماتها صوب اسرائيل، استمرار "عمليات نصرة غزة" رغم وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة" ومحذّرا من أنّه لن يُسمح "لما تبقّى من حزب الله" بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى" وفق قوله.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إنّه بموجب الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، فإنّ "القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية سينتهي. تهدف هذه (الهدنة) لأن تكون وقفا دائما للأعمال العدائية".

وألقى بايدن خطابه بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على هذا الاتفاق.