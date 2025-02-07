وزير الدفاع السوري يحدد شرطاً لبقاء قواعد روسيا في بلاده

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، يوم الجمعة، إن سوريا مستعدة للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الدفاع السوري في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "إذا كان الاتفاق مع روسيا يعود بالفائدة على سوريا، فلا مانع من ذلك".

وأضاف أن "الموقف الروسي تجاه الحكومة السورية قد تحسن بشكل كبير بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي"، مبيناً أن "دمشق تدرس مطالب موسكو في إطار لتطورات الجديدة".

وأشار إلى أن "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون"، في إشارة إلى التحول في العلاقات مع موسكو التي كانت من أبرز حلفاء الأسد.

وحول ما إذا كانت سوريا ستسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم، أوضح أبو قصرة، أن ذلك يتوقف على شرط الفوائد التي قد تجنيها دمشق.

وبشأن بشار الأسد، رفض أبو قصرة التأكيد على ما إذا كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد طلب تسليم الأسد في لقائه مع المسؤولين الروس في كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيراً إلى أن قضية محاسبة الأسد كانت قد أثيرت خلال الاجتماع.

من جانبها، لم تقدم روسيا أي تعليق رسمي على ما إذا كانت قد ناقشت مصير الأسد مع الشرع.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن "المفاوضات بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا ستستمر"، مضيفاً أنه "حتى الآن، لم يتغير شيء، ولكننا اتفقنا على مواصلة المشاورات بشكل أعمق".